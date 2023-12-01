Социальный проект "Мы вместе" - представители диаспор провели концерт для ребят из Республиканского реабилитационного центра

Люди разных национальностей живут той жизнью, которой живут все люди в нашей стране. Люди пришли с подарками к детям. В нашей стране живут люди, которые стремятся к миру и созиданию на благо всех. Не на кого-то одного или какой-то одной нации и народности, а именно чтобы все жили в нашей стране мирно и счастливо.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси