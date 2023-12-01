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Социальный проект "Мы вместе" - представители диаспор провели концерт для ребят из Республиканского реабилитационного центра
Поддержка и помощь всегда в приоритете государства, а также неравнодушных людей. Накануне Всемирного дня людей с ограниченными возможностями (3 декабря) представители диаспор, которые проживают на нашей земле, (еврейская, молдавская, азербайджанская, армянская) объединили таланты в очень колоритный концерт-подарок для ребят из Республиканского реабилитационного центра. Социальный проект "Мы вместе" проходит третий год подряд.
Люди разных национальностей живут той жизнью, которой живут все люди в нашей стране. Люди пришли с подарками к детям. В нашей стране живут люди, которые стремятся к миру и созиданию на благо всех. Не на кого-то одного или какой-то одной нации и народности, а именно чтобы все жили в нашей стране мирно и счастливо.
Когда видишь улыбки на лицах детей и радость, которая остается у них на долгие годы, то тоже испытываешь моральное удовлетворение. Такие акции не единичные, они проходят обязательно 3 раза в год по инициативе уполномоченного по делам религий и национальностей. Мы приезжаем в детские дома, интернаты.
31 год назад Генассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Сегодня более миллиарда человек в мире имеют инвалидность. Это 15 % от всего населения Земли.
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