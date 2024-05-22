Социальный проект "Няня вместо мамы" реализует Белорусский Красный Крест

Белорусский Красный Крест продолжает реализацию уникального социального проекта "Няня вместо мамы". Он про женщин, которые помогают детям-сиротам, находящимся в стационарах, ощутить родительскую любовь и заботу.

Сегодня в ряды к "мамам Красного Креста" присоединилось более десяти девушек из Белорусского государственного медколледжа. На церемонии посвящения им вручили волонтерские удостоверения организации и формы проекта.

