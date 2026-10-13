Социнжиниринг и генетическое оружие: Саймон Ципис разобрал анатомию гибридной войны

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На примере киевского майдана 2014 года становится очевидно, что феномен гибридной войны - крайне сложный и неоднозначный процесс, который не сводится к простым схемам. Когда на площади выходят люди, перед наблюдателем встает почти риторический вопрос: что это - стихийный протест или спланированная операция, и как в такой ситуации действовать?

Научный сотрудник Иерусалимского института национальной безопасности и проблем Ближнего Востока Саймон Ципис в "Актуальном интервью" заявил, что единственно правильное решение - превентивные методы, а именно мониторинг ситуации внутри страны.

Терроризм сегодня финансирует как государство, так и частный капитал. Яркий пример - Джордж Сорос и его организация Open Society Foundations. Он посвятил в 1980-х годах целую страницу своей жизни цветным революциям - то есть подрыву государства изнутри своими же гражданами. На улицу чаще выводят детей, потому что это самый социально мягкий пласт общества, они не понимают, что делают за деньги. "Юноши и девушки не понимают, что их используют. Для них это является своего рода самовыражением или даже романтизмом улицы. А ведь силы, которые над ними и которые их спонсируют и выводят на улицу, не страдают от побоев. Молодежь портит себе всю жизнь, попадает под уголовную ответственность, в тюрьму, а могут произойти ситуации и намного хуже", - убежден гость интервью.

События в Украине - тоже своеобразный социальный инжиниринг. Что с этим делать? Внутренние силы безопасности, контрразведка, войска и МВД должны применять все те же превентивные методы. Но когда вооруженные силы начинают применяться внутри страны, власть проиграла, считает эксперт. "Вооруженные силы должны использоваться за пределами государства для отражения внешней угрозы, а терроризм - внутренняя угроза, поэтому сейчас нужно работать над развитием институтов и систем, силовых блоков для безопасности. И без ущемления прав не обойдется. Если хочется обезопасить общество и население, силовые блоки и структуры, контрразведка вынуждены организовывать слежку", - отметил он.

Частный капитал финансирует перевороты через институты - НКО (NGO). Разберем механизм их работы на примере закона об иноагентах, существующего в России, США, Израиле. В Грузии его намерение принять спровоцировало беспорядки и дестабилизацию общества. Казалось бы, почему там произошло так, а, например, в Израиле этот закон был принят без протестов? Потому что для социального инжиниринга сама причина и оправдание не важны, они искусственно придумывают триггер, чтобы спровоцировать уличные беспорядки. Это может быть закон об ЛГБТ, о высоких ценах на бензин, попытка реформировать судебную реформу и многое другое. Но именно в грузинском государстве он был превращен в попытку вывести людей на улицу и дестабилизировать власть в стране.

Саймон Ципис

"Фонды, извне спонсирующие или помогающие малоимущим и финансирующие движения; организации Джорджа Сороса за продвижение демократии в политологии называются вмешательством во внутренние дела государства. Над ними тяжело иметь контроль, потому что власть часто не знает или не понимает, что они могут за деньги создать альтернативные средства массовой информации, открывать каналы на YouTube, Facebook, Х, Instagram, собирают миллионы подписчиков. Например, на страничке в Instagram, который финансируется извне, много красочной рекламы и дорогостоящих фильмов. Это привлекает подписчиков. И вдруг там появляется вброс: "Ваша власть отказалась проводить судебную реформу. Мы организовываем мирный протест! Такого-то числа выходите на улицу", - объяснил тактику действия научный сотрудник Иерусалимского института национальной безопасности и проблем Ближнего Востока.

Если власть отказывается договориться о разрешении протеста, она вызывает милицию (полицию), начинаются провокации, столкновения. Это перерастает в большой бунт. Фрагменты насилия фиксируются на камеру, рассылаются по социальным сетям и пабликам.

Еще один феномен - дипфейк, созданный через искусственный интеллект. Это могут быть картинки и видео, которых в реалии не было. Объяснить обывателю, что это фейк, трудно, ведь он уже шокирован происходящим. А сегодня цифровые технологии позволяют монтировать настолько эффектные и качественные дипфейки, что невозможно понять и различить правду и неправду.

"Пока нет никаких методов борьбы с дигитализацией, цифровизацией и использованием искусственного интеллекта террористами. Вторая проблема - как справляться с глобальным капиталом, который сегодня может совершить госпереворот в любом государстве. Корпорации Джорджа Сороса или BlackRock, OpenAI, Anthropic, Palantir Technologies оцениваются почти в 1 трлн долларов. Это короли искусственного интеллекта", - заявил собеседник.

У Palantir Technologies разработана уникальная компьютерная программа, которая может вести боевые действия с минимальным количеством военнослужащих. Она сама определяет цели, вооружение и результат - то есть предсказывает будущее. "А если эта разработка попадет в руки террористов? А если биологическое оружие попадет в руки террористов? А если ядерное, химическое окажется в их руках? Сегодня уже есть генетическое оружие, которое может поражать отдельно взятый этнос и вызывать генетические манипуляции. Симбиоз конвенционального и неконвенционального терроризма - гибрид, поэтому и называется война гибридной. Вызовы гораздо более сложные, чем многие думают. И ключ к этому - объединение максимального количества игроков для борьбы с терроризмом", - уверен Саймон Ципис.