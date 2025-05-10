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Социологи узнали мнение белорусов о Великой Отечественной войне
В Институте социологии НАН Беларуси накануне Дня Великой Победы провели исследование и узнали, какие чувства и эмоции испытывают жители Беларуси, вспоминая о событиях Великой Отечественной войны. В опросе принимали участие 900 респондентов. Метод сбора информации - телефонный опрос.
По словам замдиректора Института социологии НАН Беларуси Александра Посталовского, говоря о победе советского народа в Великой Отечественной, более 10 % респондентов испытывают гордость, радость, патриотическое чувство, для них это действительно праздник и самая значимая дата в истории. "С другой стороны, присутствуют такие ответы, как скорбь по потерям. Люди прекрасно осознают, какой ценой далась эта победа, сколько было погибших, - отметил Александр Посталовский. - Всем известны факты геноцида белорусского народа. До сих пор Генеральная прокуратура активно работает, дает правовую оценку тем действиям".
День Победы - это праздник для Беларуси и для всех жителей постсоветского пространства, констатировал замдиректора Института социологии. Респонденты отмечали, что для ветеранов войны этот праздник персональный и государственный. Это значимая дата. И если поставить условные весы: праздник или скорбь, то праздничное восприятие доминирует.
Специалист рассказал: когда среднестатистический белорус слышит о Великой Отечественной войне, у него возникают ассоциации с героической обороной Брестской крепости. "Порядка 63 % респондентов отметили героическую оборону легендарной цитадели. На втором месте партизанское движение, героическая борьба минских подпольщиков. Сталинградская битва тоже является значимым событием в истории Великой Отечественной войны. Но непосредственно восприятие нашего населения - это Брестская крепость-герой и, конечно же, Беларусь как партизанский край. Две основополагающих ассоциативных позиции".