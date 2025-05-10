Социологи узнали мнение белорусов о Великой Отечественной войне

В Институте социологии НАН Беларуси накануне Дня Великой Победы провели исследование и узнали, какие чувства и эмоции испытывают жители Беларуси, вспоминая о событиях Великой Отечественной войны. В опросе принимали участие 900 респондентов. Метод сбора информации - телефонный опрос.

По словам замдиректора Института социологии НАН Беларуси Александра Посталовского, говоря о победе советского народа в Великой Отечественной, более 10 % респондентов испытывают гордость, радость, патриотическое чувство, для них это действительно праздник и самая значимая дата в истории. "С другой стороны, присутствуют такие ответы, как скорбь по потерям. Люди прекрасно осознают, какой ценой далась эта победа, сколько было погибших, - отметил Александр Посталовский. - Всем известны факты геноцида белорусского народа. До сих пор Генеральная прокуратура активно работает, дает правовую оценку тем действиям".

День Победы - это праздник для Беларуси и для всех жителей постсоветского пространства, констатировал замдиректора Института социологии. Респонденты отмечали, что для ветеранов войны этот праздник персональный и государственный. Это значимая дата. И если поставить условные весы: праздник или скорбь, то праздничное восприятие доминирует.