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Социологи: более 70 % белорусов считают День Победы ключевым государственным праздником
Большинство белорусов считают, что День Победы - одно из ключевых событий в истории народа. Накануне 9 Мая белорусские ученые провели соответствующее исследование, и по его результатам значимость предстоящего праздника разделили более 70 % опрошенных людей. Причем, как взрослые, так и молодежь.
Результаты нашего исследования говорят о том, что такое отношение характерно для представителей различных возрастных групп общества. Более 60 % опрошенных нами юношей и девушек, молодых людей в возрасте до 25 лет отмечают значимость этого события. И более 75 % представителей старших поколений от 45 лет отмечают, что День Победы - это, безусловно, самое важное событие в жизни белорусского общества.
Подвиг народа бессмертен
Белорусские социологи также отмечают, что выводы, сделанные на основании проведенного исследования, подтверждают тенденцию многих лет: память о подвиге нашего народа жива. С учетом развивающихся в мире событий напоминания о сохранении мира не просто слова. Мир - это та ценность, которую мы должны сохранить и передать следующим поколениям.
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