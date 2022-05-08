Социологи: более 70 % белорусов считают День Победы ключевым государственным праздником

Результаты нашего исследования говорят о том, что такое отношение характерно для представителей различных возрастных групп общества. Более 60 % опрошенных нами юношей и девушек, молодых людей в возрасте до 25 лет отмечают значимость этого события. И более 75 % представителей старших поколений от 45 лет отмечают, что День Победы - это, безусловно, самое важное событие в жизни белорусского общества.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси