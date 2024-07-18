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Социологи отмечают в Беларуси рост доверия аудитории к государственным СМИ

В белорусском обществе сохраняется запрос на качественную и объективную информацию - без фейков и деструктивного контента. Более того, интерес к таким материалам растет.

Исследование общественного мнения провел Институт социологии Национальной академии наук. Эксперты опросили минчан, жителей областных центров, городов районного значения и сельских населенных пунктов. На вопросы посредством анкетного опроса "лицом к лицу" ответили 1300 респондентов.

Начиная с 2021 года, мы фиксируем, что растет уровень доверия к государственным средствам массовой информации. С 2021 по 2023 год зафиксировано увеличение на 15 %. То есть, если в 2021 году этот показатель был на уровне 38 %, то в 2023 году этот показатель составил 54 %. У этого явления есть комплексные причины, есть много факторов. Во-первых, надо отметить, что журналистское сообщество стало гораздо более плодотворно работать. Появляется очень много ярких медийных проектов, развивается авторская журналистика, появляются эксперты на телевидении. С другой стороны, необходимо отметить, что все-таки страна преодолела те последствия негативной информационной турбулентности, которые имели место в 2020 году. Все-таки люди стали более ответственно подходить к выбору информационного контента и к его содержанию. Стали активно фильтровать информацию, не принимать на веру первый появившийся в медийном пространстве какой-то факт.
Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси

На вопрос, чего не хватает на белорусском телевидении, что людям хотелось бы увидеть, Александр Посталовский, ответил: "Люди, естественно, очень любят новостной контент, развлекательный контент, но есть очень большой спрос на аналитическую информацию, когда есть, условно говоря, разъяснение. Естественно, людям - обычному рабочему, обычным домохозяйкам - нужно объяснять, что и как происходит в мире. Люди, прежде всего, пойдут куда? Туда, где им хорошо, достоверно и качественно все объяснили. А у нас на сегодняшний момент этой характеристикой, безусловно, обладают государственные средства массовой информации. В частности, мы смотрели в контексте телевидения. По сравнению с прошлым годом мы зафиксировали порядка 12-13 % увеличение показателей, более 60 % доверия общественно-политическому контенту, который есть на белорусском телевидении".

Что белорусов интересуют больше: внутренняя кухня, что происходит у соседей или за океаном?

В большей степени, конечно, люди ориентированы на ту информацию, которая окружает их непосредственно. В частности, это характерно для региональной специфики - люди в большей степени ориентированы на проблемы региона, в котором они, например, проживают. С другой стороны, конечно, их интересует внутренняя политика, их интересует здоровье, какие-то социальные вопросы, экономические вести. Но, тем не менее, есть устойчивые интересы к международной повестке, учитывая то, что в настоящее время мир находится в социальной напряженности. Конечно, люди обращаются к международной повестке. Но внутренняя политика, безусловно, будет информационным приоритетом нашей аудитории.
Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси

Если новости, то белорусские? География зрителей и читателей Белтелерадиокомпании

И еще несколько цифр. Половина читателей сайта Белтелерадиокомпании - белорусы. А вот на YouTube-платформе нашей повесткой чаще интересуются россияне. Есть также немцы, американцы и поляки. И это при том, что наши государственные медиа находятся под прессингом - в теневом бане. Отношение к СМИ в демократическом мире совсем не демократическое.

Запрос на правду

Впрочем, избирательнее к информации стали относится и на Западе, где высшие должностные лица по-прежнему своими врагами видят историю и память. Ситуация с Днем Победы стала показательной: запрещали проводить марши, возлагать цветы.

Может поэтому парад в Минске на 3 Июля, в День Независимости, собрал у телеэкранов и на интернет-платформах такое количество людей.

На официальных YouTube-каналах госСМИпарад посмотрели более 2,5 млн раз. По ТВ общий охват на всех каналах составил 1 млн 220 тыс. человек. Это прямая трансляция, без учета повтора на "Беларусь 1" вечером.

"Беларусь 1" и культурная дипломатия

Определилась и самая рейтинговая трансляция на ТВ за последние четыре года - церемония открытия "Славянского базара в Витебске". Она вывела первую кнопку в абсолютные лидеры прайм-тайма.

Канал "Беларусь 1" показал: народное братство дороже всякого богатства. Гала-концерт из Витебска с таким названием посмотрели почти полмиллиона телезрителей.

Общая аудитория "Славянского базара" на "Беларусь 1" в этом году составила 1,3 млн человек - это 19 % населения. Каждый пятый белорус выбрал первую кнопку для просмотра. С учетом трансляций концертов еще и на "Беларусь 3", "Мире", РТР слушали и подпевали Витебску 1,8 млн телезрителей - каждый четвертый белорус.

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