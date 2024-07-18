Социологи отмечают в Беларуси рост доверия аудитории к государственным СМИ

Начиная с 2021 года, мы фиксируем, что растет уровень доверия к государственным средствам массовой информации. С 2021 по 2023 год зафиксировано увеличение на 15 %. То есть, если в 2021 году этот показатель был на уровне 38 %, то в 2023 году этот показатель составил 54 %. У этого явления есть комплексные причины, есть много факторов. Во-первых, надо отметить, что журналистское сообщество стало гораздо более плодотворно работать. Появляется очень много ярких медийных проектов, развивается авторская журналистика, появляются эксперты на телевидении. С другой стороны, необходимо отметить, что все-таки страна преодолела те последствия негативной информационной турбулентности, которые имели место в 2020 году. Все-таки люди стали более ответственно подходить к выбору информационного контента и к его содержанию. Стали активно фильтровать информацию, не принимать на веру первый появившийся в медийном пространстве какой-то факт.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси