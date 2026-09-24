Социсследование: белорусы подтвердили статус дружелюбной нации

Белорусы подтвердили свой статус дружелюбной нации. По данным третьего - завершающего - блока масштабного исследования, подавляющее большинство граждан (92,6 %) полагает, что нам следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. Согласно общему мнению аналитиков БИСИ, белорусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе.

Толерантность - национальная черта белорусов

Ирина Довгало, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Более 92 % белорусов реально говорят о том, что нужно дружить со всеми. И самое замечательное, что это реально наша национальная черта. Говорят про белорусов: толерантные, памяркоўныя. Памяркоўнасць - действительно важная национальная особенность. Но это не только черта, ведь мы, как говорят, не на словах, а на деле все это доказываем. И когда против нас вводят санкции, Беларусь говорит всем странам: "Welcome to Беларусь!". Пожалуйста. Мы не закрываем границы, мы их открываем, мы вводим безвизовый въезд. И парламент, наверное, не обходит ни одно заседание, чтобы мы не ратифицировали договоры с той или иной страной, где вводится безвизовый въезд. Да, это не те, которые сегодня недружественны к нам, но тем не менее. Поэтому толерантность - реально важная черта белорусов. Это не просто доброта. Толерантность - это путь к миру".

Результаты третьей части масштабного социсследования

В целом важно: какие вопросы наши граждане считают для себя наиболее актуальными? В топе - вопросы мира и безопасности, инфляции и цен, а также уровня оплаты труда. Далее - доступность жилья, кибермошенничество, телефонное мошенничество, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств, уровень пенсионного обеспечения и тарифы на коммунальные услуги. При этом зафиксирована неоднородность оценок в зависимости от возраста респондентов. Например, о жилье и зарплатах чаще всего говорит молодежь.

Напомним, социсследование проводил в июле-августе Институт социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований. Участие в нем приняли 2045 респондентов.