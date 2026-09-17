Социсследование показало, что доверие белорусов к силовым структурам остается на высоком уровне

Социологи представили результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство белорусов доверяют государственным органам, армии, милиции и органам госбезопасности. Более 80 % респондентов высоко оценивают работу Президента Беларуси на международной арене. Вместе с тем исследование выявило и проблемные точки: бюрократию, качество дорог, доступность медицинской помощи. О том, как интерпретировать эти цифры и почему доверие к силовым структурам традиционно высоко, рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, вопросы о доверии задаются с вариантами ответов, чтобы каждый мог выразить свою позицию. "Мы предлагаем варианты "да", "скорее да", "нет", "скорее нет". Это позволяет уменьшить категорию респондентов, которые затрудняются с ответом. Доверие к силовым структурам мы мониторим на протяжении длительного периода, и оно всегда высокое. Белорусы с уважением относятся к тем, кто носит погоны и готов в трудное время обеспечить безопасность страны", - пояснил Николай Мысливец.

Доверие формируется не только через образы на экране, но и через личный опыт: помогла ли милиция, решились ли вопросы. "Милиция - это не только участковый или министр. Это гарантия того, что есть люди, профессионально обеспечивающие нашу безопасность. И белорусы понимают, что милиция четко выполняет свои обязанности", - отметил эксперт.

Если девять из десяти белорусов говорят, что чувствуют себя в безопасности, это мощный общий ответ. Люди оценивают государство в целом - и через доверие к институтам, и через качество жизни.

Более 80 % респондентов высоко оценивают роль Президента на мировой арене. Это связано с активной международной повесткой: БРИКС, ШОС, поездки на африканский континент. "Люди видят, что каждый день глава государства проводит мероприятия, встречает делегации, выезжает в регионы. Это титанический труд без выходных и отпусков. Это пример того, как нужно работать. Белорусы признают значимость этой работы для страны", - подчеркнул Николай Мысливец.

Исследование не обошло стороной и проблемы. Респонденты отмечали сложности с доступом к специалистам в медучреждениях, качеством дорог, работой транспорта. "Какого-либо сверхкритического положения дел нет. Но мы не ретушируем эти болевые точки, а обсуждаем их. Посредством диалога с заинтересованными структурами мы определяем, куда двигаться дальше. Результаты исследований оперативно передаются в органы госуправления и СМИ", - заявил эксперт.