Социсследование показало, что половина белорусов выступают за более тесные отношения с Россией

23 сентября стали известны результаты третьей части масштабного социсследования.

Подавляющее большинство граждан - 92,6 % - полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами независимо от существующих между ними противоречий. Согласно общему мнению аналитиков БИСИ, белорусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе.

Виталий Пунченко, замдиректора Белорусского института стратегических исследований:

"Это очень важный вывод. Это показывает политическую зрелость белорусов, взвешенность. Этот вывод также соотносится нами с той поддержкой, с той оценкой нашими гражданами деятельности Президента Республики Беларусь по укреплению международного авторитета нашей страны. Что еще показала международная часть нашего исследования? Однозначно невозможно оторвать Беларусь от России. Наши исследования в очередной раз показывают, что фактически половина наших граждан выступает за еще более тесные отношения с Россией, нашими братьями".

Еще один блок касался основных источников информации. Для белорусов это интернет-ресурсы и телевидение. Как отмечают аналитики, сохранение прочной традиции телесмотрения является важной частью медиапотребления, обеспечивающей разнообразие и выбор для аудитории. И важно, что многие все равно отдают предпочтение личному общению.

При этом доверие к белорусским государственным СМИ растет: на сегодня показатель составил 63,8 %. Эти цифры свидетельствуют об объективно высоком спросе населения страны на достоверную и качественную информацию. В разных регионах уровень доверия равномерный, но самый высокий показатель зафиксирован в Гродненской области.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Согласно полученным данным, 63,8 % респондентов доверяют государственным средствам массовой информации. Это очень значимый показатель. Почему? В социологии есть очень много медиа-показателей, которые характеризуют ту или иную степень востребованности информационного контента, например, такие показатели, как охват, доля, просмотры и так далее. Но в чем именно значимость показателя доверия? Доверие - это не только частота обращения к информационному контенту, но и, прежде всего, социально-психологическая убежденность в достоверности и объективности публикуемой информации. Это отношение населения и оценка тех событий, которые публикуются и транслируются в нашем информационном поле. Безусловно, доверие включает в себя все аспекты востребованности массовой информации. Скажем, если в 2021 году доверие к государственным средствам массовой информации составляло 38 %, то сейчас по результатам серьезного, фундаментального, масштабного социологического исследования этот показатель составляет 63,8 %. Мы отчетливо видим тенденцию, что доверие к средствам массовой информации растет с каждым годом".

Исследование касалось и оценки качества мобильного интернета. Большинство респондентов в целом оценивают его положительно. Из них 18,7 % отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает, а еще 40,7 % указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно.

Вместе с тем каждый 3-й опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. К слову, о проблемах чаще всего говорят молодежь и жители сельской местности.

Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? В топе - вопросы мира и безопасности, инфляции и цен, а также уровня оплаты труда. Далее идет доступность жилья, кибермошенничество, телефонное мошенничество, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств, уровень пенсионного обеспечения и тарифы на коммунальные услуги.

При этом зафиксирована неоднородность оценок в зависимости от возраста респондентов. Например, о жилье и зарплатах чаще всего говорит молодежь.

Социсследование проводил в июле - августе Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). Участие в нем приняли 2 045 респондентов.