Социсследование НАН Беларуси: каждый второй белорус знает ключевые события военных лет

Жители Беларуси не просто продолжают помнить и ценить подвиги тех, кто добыл нашу независимость. Мы также в полной мере осознаем значимость мира для каждого из нас. К такому выводу пришли белорусские социологи.



По данным опроса, историей Великой Отечественной войны интересуется 91% респондентов. Практически каждый второй участник опроса отметил, что знает ключевые события военных лет, а каждый пятый имеет полное представление о действиях того периода.