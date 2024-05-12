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Социсследование НАН Беларуси: каждый второй белорус знает ключевые события военных лет

Жители Беларуси не просто продолжают помнить и ценить подвиги тех, кто добыл нашу независимость. Мы также в полной мере осознаем значимость мира для каждого из нас. К такому выводу пришли белорусские социологи.

По данным опроса, историей Великой Отечественной войны интересуется 91% респондентов. Практически каждый второй участник опроса отметил, что знает ключевые события военных лет, а каждый пятый имеет полное представление о действиях того периода.

Участие белорусского народа у граждан нашей страны ассоциируется в первую очередь с массовым партизанским движением и защитой Брестской крепости. А еще белорусы имеют сильную эмоциональную связь с этим событием.

В социологическом исследовании приняли участие 900 человек из Минска, областных центров, районных городов и сельской местности.

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