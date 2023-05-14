Соцопрос: герб, флаг и гимн - устоявшиеся атрибуты белорусской государственности

Герб, флаг и гимн - устоявшиеся атрибуты белорусской государственности. Такие данные телефонного социологического опроса приводит БЕЛТА со ссылкой на заместителя директора по научной и инновационной работе Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николая Сухотского.



Социологическое исследование проведено Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в августе-сентябре 2022 года. Опрос проводился во всех областных городах и Минске, отдельных районных городах и сельских населенных пунктах. Объем выборочной совокупности - 1848 респондентов.

Концептуальной основой белорусской государственности выступают ее значимые структурные элементы. Респонденты обозначили, что основными атрибутами белорусской государственности выступают прежде всего герб (61%), флаг (57,8%), Конституция (50,8%) и гимн Республики Беларусь (49%).

"В общественном сознании белорусская государственность соединена с государственной символикой - гербом, флагом, гимном, а также Конституцией. Это очень важный показатель консолидации и сплоченности общества, маркер национального единства", - отметил Николай Сухотский.