Президент: Потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия

Хотелось бы услышать, к чему приведут данные предложения правительства. Не потеряет ли государство контроль за продажей наиболее привлекательных активов? Не создадим ли мы лазейки для коррупции и спекуляции? Опыт соседних стран нас предупреждает об этом. Кроме того, какие новации предложены в отношении хозяйственных обществ? Какие механизмы предусмотрены для вовлечения в оборот незадействованных площадей предприятия? Когда-то мы принимали решения по поводу того, что пустующие объекты незавершенного строительства с советских времен будут задействованы. Как тут развернулись местные органы власти? И самое важное - будет ли от этого эффект? Вы хорошо знаете требования мои. Законодательство не должно меняться слишком часто. Если мы видим, что изменения действительно назрели, то должны убедиться, что все учтено.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

