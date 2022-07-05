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Президент: Потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия
Эффективность использования имущества, соцподдержка в условиях санкций и старт уборочной кампании. Горячие темы - на повестке обсуждения во Дворце Независимости.
Больше свободы в принятии решений на местах - это основное предложение, которое должно стать импульсом к развитию предприятий. Но есть тут и обратная сторона. Повышаются риски, связанные с коррупцией. Поэтому нужен качественный контроль за активами - как полностью государственными, так и с долей государства. Указ, по сути,совершенствует формулу "собственность - полномочия - ответственность".
Хотелось бы услышать, к чему приведут данные предложения правительства. Не потеряет ли государство контроль за продажей наиболее привлекательных активов? Не создадим ли мы лазейки для коррупции и спекуляции? Опыт соседних стран нас предупреждает об этом. Кроме того, какие новации предложены в отношении хозяйственных обществ? Какие механизмы предусмотрены для вовлечения в оборот незадействованных площадей предприятия? Когда-то мы принимали решения по поводу того, что пустующие объекты незавершенного строительства с советских времен будут задействованы. Как тут развернулись местные органы власти? И самое важное - будет ли от этого эффект? Вы хорошо знаете требования мои. Законодательство не должно меняться слишком часто. Если мы видим, что изменения действительно назрели, то должны убедиться, что все учтено.
По итогам разговора министр труда и соцзащиты рассказала, кто может рассчитывать на поддержку со стороны государства. Работники предприятий, которые оказались в режиме вынужденной неполной занятости, либо были уволены, могут воспользоваться механизмом адресной социальной помощи.
Еще один законопроект касается соцподдержки и новых возможностей для трудовых коллективов в условиях внешних ограничений. Правительство предлагает целевые выплаты и больше возможностей для нанимателей в организации труда.
Принимать решение об оказании поддержки будут по-прежнему органы исполнительной власти на местах. "Мы не меняем эти подходы. Именно там, где живет человек, там знают проблему семьи и человека, - пояснила министр. - Человеку надо написать заявление, подать документы в рамках государственной услуги "одно окно", и уже соответствующие органы будут принимать решение".
Говорили и об уборочной кампании. В Брестской и Гомельской областях работы уже начались. Этот вопрос тоже сейчас тесно связан с западными санкциями. ООН открыто говорит о неизбежности продовольственного кризиса, с которым может столкнуться больше полусотни государств. Под вопросом качество и будущих мировых агросезонов. Поэтому для Беларуси важно без потерь отработать нынешнюю кампанию. Все ресурсы для этого имеются.
Хочу предупредить, что потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия. По большей - как преступление. Я хочу, чтобы из этого исходили с генеральным прокурором. Хватит шутить. Кадры на местах должны быть мобилизованы на 100 %. Никакой расхлябанности. Полная слаженность и порядок. Еще раз подчеркиваю: по закону военного времени идет гибридная война. СМИ, дипломатия, финансы, экономика - все задействовано. И провокации военные начались. Мобилизуйтесь! Будет в закромах что - любую войну выдержим, не дай бог, конечно. Поэтому убедительно вас прошу: со следующей недели все должны преступить к уборке урожая.
Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников насчет падежа скота на сельхозпредприятиях. Глава государства потребовал от Генпрокуратуры, КГК и Администрации Президента в самое ближайшее время доложить ему о ситуации.
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