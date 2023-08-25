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Соцработник украл у инвалидов более 100 тыс. рублей - возбуждено уголовное дело
Оперативники БЭП раскрыли серую схему заработка 30-летнего сотрудника соцучреждения. Мужчина украл у инвалидов более 100 тысяч рублей. Фигурант должен был помогать распоряжаться деньгами недееспособных людей, а именно - оплачивать их пребывание в доме-интернате и делать необходимые покупки.
Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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