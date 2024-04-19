Соцсети буквально "засыпали" снежными кадрами из Витебского и Могилевского региона

Снег сегодня стал информационным хедлайнером дня. Жители Витебска, Могилева и Быхова в середине апреля снова вернулись в зиму! И соцсети буквально "засыпали" снежными кадрами.

Из-за холодного циклона весенне-полевые работы в северном регионе на паузе, а дорожные службы, спасатели и энергетики, наоборот, перешли на усиленный режим.

Сотрудники МЧС выезжали на уборку упавших деревьев в Витебске, которые повредили несколько легковых авто. Испытывать всех на прочность погода продолжит и дальше. В прогнозах - мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Контрасты и аномалии апреля в снежно-цветочном репортаже Ильи Цветкова.

Такими кадрами вирусятся соцсети с самого утра - морозная метеосводка из Витебской и Могилевской областей. Снег, гололед, метель - зима будто снова вступила в свои права. А тем временем на метеостанции в Минске специалисты зафиксировали иные показатели. Осадки выпадали в Минске, в области тоже выпадали осадки, локально прошел мокрый снег, но это совсем другой масштаб.

Снова заснеженные дороги, тротуары в сугробах и морозные флешбеки января. По информации гидрометеоцентра, утром в Витебске высота белого покрывала достигла 5 сантиметров. Дорожным службам пришлось вернуться к снегоуборочным работам. А экипажи ГАИ чаще обычного выезжали на ДТП. Ведь многие водители уже переобули свои авто.

На Витебщине выпал снег, и это значительно осложнило дорожную обстановку. По состоянию на утро было зафиксировано 12 ДТП с материальным ущербом. В обычный весенний день у нас фиксируют в среднем порядка 8 ДТП. Надежда Касперович, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома

В усиленном режиме сегодня работают спасатели подразделений МЧС Витебской области. Устраняли последствия ураганного ветра. Совместно с коммунальными службами выезжали на уборку упавших деревьев. Сломанные ветви и стволы повредили восемь автомобилей. Никто не пострадал.

Неблагоприятные погодные условия привели и к временным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах. Энергетики оперативно выезжают на ликвидацию последствий стихии.

Белое покрывало накрыло не только города. В полях Витебской области из-за выпавшего снега и резкого понижения температуры приостановлен сев.

Переключились мы на другие виды работ, которые можно осуществлять при данных погодных условиях. Дух наш не сломлен. При наступлении благоприятных погодных условий, когда снег сойдет с территории полей, мы проведем мониторинг посевов и дадим результат - отразилось это на состоянии озимых культур или нет. Виталий Воробьев, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома

Растения, саккумулировав всю энергию, дадут еще больший рост при наступлении положительных температур. Что касается рапса, идет уже по большей части территории бутонизация. В этот период возможно негативное влияние, очень надеемся, что большого понижения не будет, и растения, просто приостановив свое развитие, в ближайшее время возобновят рост. Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода

На один день все цветы апреля в Витебске стали подснежниками. Бутоны тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, которые из-за аномально теплого начала месяца расцвели раньше обычного, оказались в сугробах.

Апрель и в ближайшие дни будет таким же - с характером. С мокрым снегом, дождем и ветром. Под влиянием уже нового циклона.