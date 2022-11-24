Совбез Беларуси и Министерство общественной безопасности Вьетнама подписали меморандум о сотрудничестве

В частности, заявление об архитектуре региональный безопасности, контроля над вооружениями, разоружение и нераспространение. Этот документ все страны согласовали, практически без оговорок, с небольшими замечаниями. Потому что данные документы и позиция белорусской стороны показывает открытость ОДКБ, нацеленность на обеспечение безопасности на территории наших стран. Выработку тех механизмов, противодействию угрозам, которые в первую очередь угрожают безопасности. А мировая обстановка сегодня очень насыщенная, взрывоопасная, к сожалению, и если единым плечом, вместе нашей организацией сообща не решать эти вопросы, конечно, успехов мы не достигнем.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси