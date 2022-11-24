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Совбез Беларуси и Министерство общественной безопасности Вьетнама подписали меморандум о сотрудничестве
Лишь совместными переговорами возможно решить проблемные вопросы в рамках ОДКБ. Об этом сегодня заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси во время встречи с вьетнамскими коллегами. Отвечая на вопросы журналистов, Александр Вольфович отметил, что в рамках встречи лидеров стран Договора коллективной безопасности состоялись и контакты на уровне министров обороны, советов МИД, комитетов советов госбезопасности. Более 20 документов были согласованы и вынесены на утверждение глав государств. По многим позициям достигнуто понимание и договоренности. Ряд заявлений выдвинула и белорусская сторона.
В частности, заявление об архитектуре региональный безопасности, контроля над вооружениями, разоружение и нераспространение. Этот документ все страны согласовали, практически без оговорок, с небольшими замечаниями. Потому что данные документы и позиция белорусской стороны показывает открытость ОДКБ, нацеленность на обеспечение безопасности на территории наших стран. Выработку тех механизмов, противодействию угрозам, которые в первую очередь угрожают безопасности. А мировая обстановка сегодня очень насыщенная, взрывоопасная, к сожалению, и если единым плечом, вместе нашей организацией сообща не решать эти вопросы, конечно, успехов мы не достигнем.
Во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, где определен ряд практических шагов. Особое внимание уделили развитию взаимодействия между спецподразделениями по линии МВД, Комитета госбезопасности, МЧС. Также стороны обсудили вопросы информационной и кибербезапосности, а также безопасности экономической. Отмечается, что руководство Вьетнама и Беларуси смотрит одинаково на мировую военно-политическую обстановку.
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