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Совбезам Беларуси и России поручено начать работу по концепции безопасности Союзного государства

Совбезам Беларуси и России поручено начать работу по концепции безопасности Союзного государства

Совбезам Беларуси и России поручено начать работу по концепции безопасности Союзного государства. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам заседания ВГС Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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