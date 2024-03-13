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Совершение марша комбинированным способом - как в Вооруженных Силах Беларуси проходит проверка боеготовности

В Вооруженных Силах страны продолжается проверка боеготовности. Соединения и воинские части осуществили погрузку вооружения и техники на железнодорожный транспорт. До этого прошел смотр готовности к выполнению задач по предназначению.

В ходе проверки подразделения приступили к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы. В дальнейшем с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий. В последующем мероприятия будут наращиваться, увеличится и количество сил и средств для проведения комплексной проверки.

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