Совершенствование структуры системы МЧС обсуждается на совещании у Александра Лукашенко

Совершенствование структуры системы МЧС обсуждается на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БелТА.



"Раньше мы с вами договаривались (по-моему, в прошлом году) о том, что структура МЧС по вертикали нуждается в реформировании. Я бы сказал, совершенствовании. Как и любая другая структура. В этом плане ничего нового. Остановиться мы просто не можем. Жизнь не остановишь, - сказал Президент. - Тогда предложения министра, которые прозвучали, я поручил правительству и в госсекретариате проработать. Поэтому тема сегодняшнего нашего совещания в узком составе - к чему пришли".