Совершенствование законодательства о гражданстве рассмотрели на совещании у Президента

Совершенствование законодательства о гражданстве и возможную амнистию в преддверии Дня народного единства обсудили на совещании у Президента.

За последние 5 лет белорусское гражданство получили около 14 тысяч человек. Причем каждый случай рассматривается отдельно и пристально. Чаще всего по этому вопросу обращаются выходцы из постсоветских стран, но есть и уроженцы Азии, Европы и Америки. В минувшем августе Президент поручил ускорить предоставление нашего гражданства украинцам. За год новый статус получили около 5 тысяч человек. Беларусь открыта для ответственных и трудолюбивых людей, готовых вносить вклад в ее развитие. Но как быть с теми, кто свою страну предал - подготовленный законопроект расставит все точки.



В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Многие депутаты поднимали вопрос. Граждане сбежали, вредят. Предложено было лишать их гражданства. Сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта. Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно. Или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатических служб есть вопросы, которые вызывают беспокойства. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



В подготовленном законопроекте есть ряд новаций. Так, предлагают ввести торжественный ритуал принятия присяги при приеме в гражданство - это мировая практика. А также экзамен на знание языка (русского или белорусского) и основ Конституции. Вместе с тем, как рассказал журналистам глава МВД, по решению суда могут лишить белорусского гражданства. Речь идет о террористах и экстремистах, тех гражданах, кто поступается интересами родной страны. В дальнейшем таким лицам предлагается запретить въезжать в страну на срок до 30 лет. Кроме того, белорусов, которые получили другое гражданство, могут обязать информировать об этом в обязательном порядке.



А также те граждане, которые имеют какие-либо льготы на территории другого государства (карта поляка), чтобы они информировали компетентные органы Республики Беларусь. На текущий момент прорабатывается вопрос о внесении ответственности в случае неинформирования компетентных органов Республики Беларусь о получении гражданства либо каких-то льготных документов на территории других стран. Эту информацию мы можем использовать при назначении на государственные должности, учитывая данную информацию в социальном плане (получение пенсии и когда гражданин обращается по административным процедурам в государственные органы). Мы это будем учитывать. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси



Еще один вопрос совещания - амнистия. Президент подчеркнул, что она допустима только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. Если люди раскаялись и загладили свою вину, то к ним можно проявить снисхождение. Вместе с тем, и это особо отметил Президент, МВД будет нести персональную ответственность за тех, кого амнистируют. Александр Лукашенко предложил окончательный вариант подготовленного документа рассмотреть коллегиально.



Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Пусть выскажут свое мнение", - пояснил он.



Такое предложение, сказал Президент, он озвучил "в связи с озабоченностью многих граждан страны". "Люди еще не отошли от того 2020 года. Иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников: "Всех мочить, сажать и так далее". Знаете, единства в обществе это никогда не добавляло. Тем не менее просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей - так не будет", - отметил Александр Лукашенко.



"Но при этом я хочу подчеркнуть: подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем налево и направо отпускать всех. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Но еще раз подчеркиваю, есть люди, которых мы свободно можем освободить досрочно. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии! Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан", - предупредил глава государства.



Генеральный прокурор подтвердил, что широкое обсуждение законопроекта действительно планируется. При этом будут учтены различные точки зрения и подходы. Главное, что этот процесс должен быть открытым и понятным. Перечень составов преступлений, которые будут подпадать под действие амнистии, определят в ближайшее время.



Несмотря на достаточно принципиальную позицию Генеральной прокуратуры, что акт амнистии не должен распространяться на тех лиц, которые посягнули на суверенитет, независимость, конституционный строй нашей страны в 2020-2021 годах, глава государства поручил взвешенно подойти к этому вопросу, индивидуально и в первую очередь через институт помилования. То есть те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей, могут выйти на свободу. Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться к Президенту с просьбой о помиловании. Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси

