Совещание по разработке противовирусных вакцин

Борьба с COVID-19, вакцинация населения и собственная вакцина от коронавируса. Актуальные вопросы обсуждают сегодня на совещании во Дворце Независимости.



Весь мир сосредоточен на ликвидации вспышки пандемии. В Беларуси направили максимум усилий на лечение и реабилитацию пациентов с коронавирусной инфекцией. Следующий этап – массовая вакцинация населения для выработки коллективного иммунитета. Вакцины и иммунобиологические препараты - самый действенный способ для сдерживания и недопущения инфекционных заболеваний.





Беларусь разработает собственные противовирусные вакцины

И производство таких препаратов - абсолютно новая для страны задача. В работу уже включились необходимые специалисты и ученые.

Пока идет разработка собственной вакцины, наша страна будет закупать импортную. И каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ. Средств на это жалеть не будут. Уже в январе начнется вакцинация российской разработкой "Спутник V".

Вакцинация белорусов от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в январе