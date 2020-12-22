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Совещание по разработке противовирусных вакцин
Борьба с COVID-19, вакцинация населения и собственная вакцина от коронавируса. Актуальные вопросы обсуждают сегодня на совещании во Дворце Независимости.
Весь мир сосредоточен на ликвидации вспышки пандемии. В Беларуси направили максимум усилий на лечение и реабилитацию пациентов с коронавирусной инфекцией. Следующий этап – массовая вакцинация населения для выработки коллективного иммунитета. Вакцины и иммунобиологические препараты - самый действенный способ для сдерживания и недопущения инфекционных заболеваний.
Беларусь разработает собственные противовирусные вакцины
И производство таких препаратов - абсолютно новая для страны задача. В работу уже включились необходимые специалисты и ученые.
Пока идет разработка собственной вакцины, наша страна будет закупать импортную. И каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ. Средств на это жалеть не будут. Уже в январе начнется вакцинация российской разработкой "Спутник V".
Вакцинация белорусов от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в январе
Первыми бесплатно вакцину получат медработники, учителя, работники торговли и других сфер, которые в силу профессии контактируют с большим количеством людей.
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