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Совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения
Белорусская медицина готова адекватно реагировать на новые вызовы. Совершенствование системы здравоохранения стало темой совещания у президента.
Во Дворце Независимости медицинский пул, глава Минздрава и спикеры обеих палат парламента. В таком расширенном составе обсудили поправки в законы "О здравоохранении" и "Об оказании психологической помощи". Александру Лукашенко было важно услышать разные экспертные мнения, поскольку речь идет о системных подходах к белорусскому здравоохранению. Базовые документы, определяющие правовые основы оказания медпомощи, комплексно не пересматривались около десяти лет. За это время существенно изменилась медицинская система в Беларуси и в мире, новые вызовы внесла и пандемия. Президент отметил, что отечественное здравоохранение и это испытание выдерживает достойно.
Новации закона о здравоохранении
Фактически президенту представили новый закон о здравоохранении. Одна из главных новаций касается улучшения системы управления качеством медпомощи. В поликлиниках появится возможность лечения по принципу дневного стационара за счет бюджета. Вводится экспертиза качества медпомощи. Станет возможным назначение пациентам контролируемого лечения. Определение университетской клиники теперь прописано законодательно. Ряд преобразований коснулся и системы профподготовки. Александр Лукашенко новые подходы одобрил.
Ситуация с COVID-19 на постоянном контроле президента
Не обошли стороной и оперативные вопросы. Система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно даже в непростых условиях пандемии. Глава Минздрава доложил президенту о текущей ситуации, поделился прогнозами и показал график заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Система здравоохранения не дала сбоев, поделился своим мнением с журналистами Дмитрий Пиневич.
Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси:
"Мы не тотально, но начали перепрофилировать коечный фонд в обратную сторону. В Минске заработал 2-й родильный дом. Мы перестали госпитализировать (больных с коронавирусом - Прим. БелТА) в гинекологическую больницу. К привычному режиму работы возвращается и Республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Она была задействована для лечения ковидных пневмоний. Сейчас там уже вернулись к реабилитации пациентов после инсультов и операций на крупных суставах, сердце. Это то, что греет меня как профессионала. Очень хочется заниматься той работой, которой мы занимались до пандемии".
Белорусская система здравоохранения соответствует высоким стандартам
В Беларуси выстроена структура оказания медицинской помощи от фельдшерско-акушерских пунктов и центральных районных больниц до республиканских научно-практических центров. Система здравоохранения постоянно совершенствуется. Развитие медицинских технологий соответствует самым высоким стандартам. Так, в минувшем году провели свыше 22 тысяч кардиохирургических вмешательств, более 500 трансплантаций. Особое внимание кадрам: ежегодно выпускаются почти три с половиной тысячи молодых специалистов.
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