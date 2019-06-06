Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса

Согласно информации, размещенной на сайте европейского законодательного органа, для граждан, имеющих положительную визовую историю, будет внедряться подход к выдаче многократных виз на срок от одного до пяти лет. Для улучшения покрытий расходов на оформление документов визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Виза для детей в возрасте от 6 до 12 лет будет стоить 40. Упростятся и условия получения многократных виз. Будет разрешена подача документов за полгода, но не позднее чем за 15 дней до поездки. Также появится возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде.



Эти поправки в кодекс вступят в силу через полгода после их публикации в официальном журнале. Если до этого времени Беларусь успеет подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС, то стоимость виз для белорусов не вырастет.



