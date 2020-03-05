Совет Федерации с Советом Республики уже много лет проводники в развитии региональных отношений

Во Дворце Независимости сегодня вечером у Президента состоялось и еще одна встреча. Сказать, что приехали гости, наверно, будет неправильно, учитывая, что это парламентская делегация России во главе со спикером, давним другом Беларуси Валентиной Матвиенко. Совет Федерации рука об руку с нашим Советом Республики уже много лет проводники в развитии региональных отношений. Как раз еще одна результативная форма такого сотрудничества - Форум регионов двух стран. VII состоится осенью в Минске. Его подготовку обсудили в том числе. Но это не единственный повод визита. Много говорили об исторической памяти. Все же год знаковый: 75-летие Великой Победы. И важное событие для ее сохранения состоялось сегодня. Глава Совета Федерации передала минскому храму-памятнику в честь Всех Святых капсулу с землей из мест кровопролитных боев под Ржевом. Делегация в Беларуси останется еще на день, впереди командировка в Брест. О встречах и новых договоренностях - Илона Красутская.





Глава Совета Федерации неоднократно возглавляла рейтинг самых влиятельных женщин России

В Минске сегодня вечером были плюс 5 и слегка омрачающий эту весну небольшой дождь. Но, как говорится, эффектная женщина любую погоду сделает очень хорошей. Появление Валентины Матвиенко в Минске действительно было эффектным. В первой половине дня у нее состоялись 4 мероприятия, для них был выбран костюм цвета фуксии. Для встречи с Президентом Матвиенко поменяла образ. Статус одного из самых стильных политиков России обязывает во всем быть на высоте. И впечатлять не только внешним видом. Глава Совета Федерации неоднократно возглавляла рейтинг самых влиятельных женщин России.

В апреле прошлого года (накануне ее юбилея) Александр Лукашенко подписал

.

Президент наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины

Вроде и виделись

, но награда ждала лучшего момента. Она же белорусская, вот и получать ее логично на белорусской земле. К тому же спикер давно не была в Минске. Все совпало как нельзя лучше, ведь впереди 8 Марта.

Совет Федерации уже много лет отвечает за прогрессивность сотрудничества Беларуси с регионами России

Да, между партнерами бывают разные периоды в отношениях. Сейчас в активной фазе подготовка к новому Форуму регионов двух стран, поэтому оргкомитет собрался в Минске.

На календаре март, Форум регионов осенью, но сложилась такая практика, что как только заканчивается предыдущий, сразу начинается подготовка к новому. Главные организаторы - парламенты двух стран. Впервые в тандеме российский верстает программу с Натальей Кочановой - новым спикером верхней палаты белорусского парламента. Про ее назначение Валентина Матвиенко сказала так: "В нашем полку прибыло - пусть мужики боятся". Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.

Когда авторитетные в политике женщины берутся за дело, итог действительно может впечатлить

Во время предыдущих форумов между Беларусью и Россией было подписано более 300 соглашений о сотрудничестве. А сумма коммерческих контрактов достигла двух миллиардов долларов. Этот форум станет седьмым, пройдет в Минске под знаком исторического наследия Великой Победы.

Событию посвятят несколько тематических секций. Разговор о том, насколько важно сохранить и защитить историческую память, продолжился и в Палате представителей. Ее спикер Владимир Андрейченко пригласил гостей присоединиться к парламентским слушаниям в начале апреля, которые будут посвящены юбилейной дате.

Земля с мест Ржевской битвы теперь в Беларуси

На фоне участившихся попыток исказить историю, что там, стремлений уменьшить значимость Великой Победы двум народам важно объединиться и показать миру масштаб беспрецедентного подвига советского народа. Ржевская земля в годы Великой Отечественной была буквально пропитана кровью. Там погибли почти 400 000 человек. Об этом нужно помнить и рассказывать потомкам. Наше общее прошлое - символ победы и мужества.

. Она заняла достойное место в храме-памятнике Всех Святых, где уже хранятся капсулы с землей из других мест кровопролитных сражений. В капсулу поместили землю из нескольких локаций: с высоты-200, за которую сражения шли несколько месяцев и где проходил Полунинский рубеж, и из братской могилы у деревни Кокошкино, где захоронены тысячи неизвестных солдат.

Делегация Совета Федерации 6 марта посетит Брест

Земля, на которую также опускаются колени и охапками ложатся цветы, - Брестская крепость - герой. Особенно в год 75-летия

становится обязательным пунктом в маршруте многих делегаций. В полной мере здесь можно прочувствовать масштаб подвига земли, которая одной из первых приняла на себя удар фашистских войск.