Совет IIHF забрал у Беларуси право проведения чемпионата мира по хоккею 2021

То, что бои разворачиваются на информационном поле, - это уже свершившийся факт. Международная федерация хоккея не смогла противостоять политическому лобби и перенесла чемпионат мира из Минска в другую страну. Так сегодня решил совет Международной федерации хоккея с шайбой. Рассматривать это решение с точки зрения логики едва ли возможно - за три с половиной месяца до старта Беларусь, которая готова хоть завтра принимать форум, лишилась праздника спорта. А скорее всего праздника спорта лишился весь хоккейный мир - все прекрасно знают уровень организации в нашей стране спортивных мероприятий.

К слову, в Швейцарии никто даже не пытается скрыть: политически ангажированное решение с отменой хоккея в Беларуси продавили европейские политики, а факты добросовестного выполнения контракта белорусской стороной даже не принимались во внимание. Сложно сказать, кто окажется в проигрыше в данной ситуации, ведь еще ни разу в мировой истории отмена спортивных событий не влияла на смену политического строя в отдельно взятой стране. А вот хоккей Международная федерация потеряет. Это точно.

В прошлом году последняя уже несла убытки из-за пандемии и отмены форума. В нынешнем даже если коронавирус позволит играть, вряд ли много заработаешь в стране, которая еще даже не знает о дополнительных обязательствах. В конце концов восстановить доверие в отношениях будет очень сложно. Кажется, глава федерации Рене Фазель понимает все это, но не может ничего поделать. Политики в спорте ведут себя агрессивно.







Тема проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею еще несколько месяцев назад приобрела ярко выраженную политическую окраску. Ситуация не новая, нечто подобное было и в преддверии планетарного форума в 2014-м.

Тогда, несмотря на усилия депутатов Европарламента, соревнования в Минске удалось отстоять, и они прошли на ура. Рекорд по телесмотрению, рекорд по посещаемости, а общую незабываемую атмосферу праздника, кажется, запомнил каждый зарубежный гость, который посетил нашу столицу семь лет назад. Конечно же, те эмоции многим хотелось повторить, поэтому Беларусь вместе с Латвией на конгрессе выиграли право проведения чемпионата мира у статусной и титулованной в хоккее Финляндии.

Заметим, главные матчи планировались на "Минск-Арене". Очевидно, как партнер Международной федерации хоккея с шайбой наша страна выполняла все свои обязательства и уж точно делала это лучше и ответственнее многих. Чего стоит хотя бы тот факт, что оргкомитет возглавляет глава правительства. В интервью телеканалу "Россия-1" президент в очередной раз об этом напомнил.

Глава Международной федерации Рене Фазель ценит все то, что сделано нашей страной для развития хоккея, и понимает: варианты переноса форума или его отмены повлекут финансовые потери. Поэтому Фазель лично приехал в Минск, чтобы получить гарантии безопасности для участников. И он еще раз их получил от Александра Лукашенко.

Фазель уехал, как показалось, он остался доволен результатами визита. Однако за прошедшую неделю оппоненты действующей власти сделали все возможное, чтобы давление усилить. В ход пошли грязные технологии. Диванные войска через подставные аккаунты забросали IIHF жалобами и оскорблениями.







Сам Рене Фазель после визита в Минск почти ежедневно давал интервью, оправдывался, подчеркивая: давление стало беспрецедентным. Одни грозили бойкотом, другие требовали отмены. Прямым текстом швейцарец называл тех, кто особо постарался.

"Мы оказались под большим политическим давлением. Мы знали, что перед нашим визитом в Минск, за неделю до этого, белорусский спортивный фонд (Фонд спортивной солидарности Беларуси - прим. АТН) написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны."

Спонсоры - партнеры Международной федерации - никак себя не проявляли до прошлой недели. И вот как по команде стали сыпать заявлениями - мол, если турнир оставят в Беларуси, мы прекращаем сотрудничество. Кажется, это единение можно объяснить еще одной цитатой из интервью Фазеля.

"Я понял, что реакция восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезное, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Я скажу, что тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее".

И сегодня совет IIHF все же забрал у Беларуси право проведения чемпионата мира. Международная федерация хоккея слишком слаба и зависима в противостоянии с европейскими политиками. Вот и не выдержала давления. География хоккейных чемпионатов и так не слишком широка, а политические решения делают ее еще уже.





