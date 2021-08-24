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Совет Министров Беларуси продолжает приемы граждан

Совет Министров продолжает приемы граждан. Завтра проблемы белорусов будет решать министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

27 августа - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Личные приемы будут проходить с 10:00.


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