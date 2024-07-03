3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Совет министров обороны государств - участников СНГ обсудил ближайшие задачи военного сотрудничества и перспектив развития до 2030 года
В Минске после посещения парада, приуроченного ко Дню Независимости Беларуси, военные делегации продолжили работу - обсудили актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере, в интересах укрепления национальных Вооруженных Сил и безопасного развития стран Содружества.
Заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ в эти дни проходит в Минске. На фоне обострения международной обстановки состоялось предметное обсуждение ближайших задач военного сотрудничества и перспектив развития до 2030 года.
Особое внимание уделяется развитию объединенных систем связи, контроля, противовоздушной обороны.
Коалиция западных государств целенаправленно следует курсу на деградацию отношений, поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес государств Содружества. В результате чего в восточно-европейском регионе сформировался ряд вызовов и угроз в военной сфере, которые в условиях фактического демонтажа архитектуры региональной безопасности могут привести к открытому вооруженному противостоянию, вплоть до применения ядерного оружия. Вместе с этим коллективный Запад прикладывает значительное усилия, направленные на разрушение интеграционных процессов на пространстве СНГ. Фактически ведется война в идеологическом плане против всех стран Содружества. Не оставляются попытки разрушить отношения между народами, странами и целыми регионами.
Новым председателем Совета министров обороны стран - участниц СНГ был избран министр обороны России Андрей Белоусов.
Дорожим солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории. Совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом. Сегодняшний военный парад в Минске тому подтверждение. 2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, годом мира и единства борьбе с нацизмом. Уроки этой войны остаются актуальными, и главный из них заключается в том, что страна должна иметь оснащенные и хорошо подготовленные Вооруженные Силы. Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям.
По итогам заседания были подписаны решения Совета, которые направлены на дальнейшее развитие сотрудничества в военной сфере и укрепление боевых возможностей дружественных армий.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов