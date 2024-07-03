Совет министров обороны государств - участников СНГ обсудил ближайшие задачи военного сотрудничества и перспектив развития до 2030 года

Дорожим солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории. Совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом. Сегодняшний военный парад в Минске тому подтверждение. 2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, годом мира и единства борьбе с нацизмом. Уроки этой войны остаются актуальными, и главный из них заключается в том, что страна должна иметь оснащенные и хорошо подготовленные Вооруженные Силы. Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям.

Андрей Белоусов, министр обороны России