Совет Министров подписал постановление о лицензировании школ и детских садов

Вступление в силу соответствующего закона включает в себя выполнение всеми участниками образовательного процесса вне зависимости от формы собственности необходимого государственного стандарта. Это программы обучения и воспитания, материально-техническое оснащение, наличие необходимых санитарно-эпидемиологических условий. Каждый участник образовательного процесса должен понимать: эти стандарты обязательны к выполнению. В случае их нарушений законом предусматривается в том числе и отзыв лицензии. Поэтому сегодня у Министерства образования, местных исполнительных органов власти будут все необходимые инструменты для того, чтобы в полной мере обеспечить на государственном уровне реализацию образовательных стандартов. Лицензирующими органами определены Мингорисполком, гор- и райисполкомы.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси