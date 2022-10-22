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Совет Министров подписал постановление о лицензировании школ и детских садов
Совет Министров подписал постановление о лицензировании школ и детских садов. Документом утверждены порядок формирования и ведения реестра лицензий, в том числесостав включаемых в него сведений и механизм предоставления данных. Кроме этого, прописан порядок перевода обучающихся в другое учреждение образования в случае отказа в выдаче лицензии на оказание услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования.
Вступление в силу соответствующего закона включает в себя выполнение всеми участниками образовательного процесса вне зависимости от формы собственности необходимого государственного стандарта. Это программы обучения и воспитания, материально-техническое оснащение, наличие необходимых санитарно-эпидемиологических условий. Каждый участник образовательного процесса должен понимать: эти стандарты обязательны к выполнению. В случае их нарушений законом предусматривается в том числе и отзыв лицензии. Поэтому сегодня у Министерства образования, местных исполнительных органов власти будут все необходимые инструменты для того, чтобы в полной мере обеспечить на государственном уровне реализацию образовательных стандартов.Лицензирующими органами определены Мингорисполком, гор- и райисполкомы.
Фото: БелТА
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