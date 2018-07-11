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Совет Министров продолжает прием граждан и юрлиц

Сегодня встречу проведет председатель Госкомитета по страндартизации Виктор Назаренко. Глава Минприроды Андрей Худык ответит на вопросы 13 июля, 20 министр культуры Юрий Бондарь. 25 июля состоится встреча с министром связи и информатизации Сергеем Попковым, 27 июля - с министром экономики Владимиром Зиновским. Личный прием проходит по предварительной записи.

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