Совет Министров продолжает приемы граждан

Сегодня пройдет встреча с министром связи и информатизации Константином Шульганом. 26 февраля на вопросы белорусов ответит министр культуры Юрий Бондарь. Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько проведет прием 28 февраля. Начало - в 10 утра и только по предварительной записи.