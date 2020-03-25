ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Совет Министров продолжает приемы граждан

На сегодня запланирована встреча с министром финансов Максимом Ермоловичем, 27 марта на вопросы ответит председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все