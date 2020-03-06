Совет Министров продолжает приемы граждан

На сегодня запланирована встреча с министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым, 11 марта на вопросы ответит министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, 13-го прием состоится у министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка. 18 марта запланирована встреча с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем. Приемы будут проходить весь март. Начало встреч - 10 утра и только по предварительной записи.