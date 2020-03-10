Совет Министров продолжает приемы граждан

На завтра запланирована встреча с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, 13 марта на вопросы ответит министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, 18 - прием состоится у министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича. 20 марта запланирована встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Приемы также пройдут 25 и 27 марта. Начало встреч - 10 утра и только по предварительной записи.