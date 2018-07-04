Совет Министров в июле продолжает прием граждан и юрлиц

Сегодня встречу проводит министр здравоохранения Валерий Малашко. Личный прием у вице-премьера Василия Жарко запланирован на пятницу. Глава Минприроды Андрей Худык ответит на вопросы 13 июля, 20-го числа - министр культуры Юрий Бондарь. 25 июля состоится встреча с министром связи и информатизации Сергеем Попковым, 27 июля - с министром экономики Владимиром Зиновским. Личный прием проходит по предварительной записи.