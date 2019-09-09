Научные открытия в Ботаническом саду. Совет молодых ученых Национальной академии наук провел II Фестиваль науки. В доступной форме посетителям рассказали о космической медицине, генетике, разработках в сфере искусственного интеллекта, а также об атомной энергетике. Лекции, эксперименты и тематические квесты посетили около 10 тысяч человек.



Фестиваль науки планируется проводить ежегодно. А отдельные его локации могут стать мобильными, и появится возможность демонстрировать научные достижения в других регионах. Белорусские ученые получили приглашение привезти свои разработки и на Всероссийский фестиваль науки.