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Совет ООН по правам человека положительно оценил действия белорусского правительства

Рабочая группа Совета ООН по правам человека положительно оценила действия белорусского правительства. С одобрением при обсуждении Универсального периодического обзора Высшего правозащитного органа Организации Объединенных Наций выступила 51-я делегация. В том числе эксперты высоко оценили достижения Минска в реализации прав человека в условиях растущего внешнего давления на страну.

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