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Совет Палаты представителей и Президиум Совета Республики обсудили конструктивное взаимодействие
Одну из главных ролей в реализации задач, поставленных Всебелорусским народным собранием, возьмет на себя парламент. Между двумя палатами выстроено конструктивное взаимодействие, но еще есть над чем работать. Об этом сегодня говорили на рабочей встрече Совета Палаты представителей с Президиумом Совета Республики. Главное направление деятельности - законодательное, и здесь нужно плотнее работать профильным комиссиям. Необходимо вывести на новый уровень и международное сотрудничество - работать в том числе и с альтернативными силами зарубежных стран, которые выступают за многополярный мир и диалог на равных. Еще одна задача: выработать единую стратегию работы в информационном поле и, конечно, продолжать работу с населением в самых разных форматах. Главный вывод встречи: чтобы добиться всех поставленных целей, парламент должен быть единой командой.
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