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Совет по биобезопасности планируют создать при Совмине
Совет по биобезопасности планируют создать при Совмине. Главные функции новой структуры сегодня обсудили в правительстве. В обновленной Концепции национальной безопасности проблематика биологическая выделена отдельным разделом. Как отметил премьер-министр, актуальность этого вопроса с каждым годом только возрастает. Более того, в последнее десятилетие наблюдается интенсивное распространение ряда опасных инфекционных заболеваний среди людей и животных.
На недавнем совещании у Президента, где в том числе рассматривались и эти вопросы касательно объектов сельского хозяйства, было четко сказано: сфера биобезопасности - исключительно компетенция государства. Именно государство должно принимать все меры, чтобы не допустить негативных проявлений.
Как раз о возможных рисках и тактике дальнейших действий по реагированию на глобальные угрозы и их последствия говорили в Совмине.
Ведь то и дело мы наблюдаем вспышки давно побежденных болезней, нарастает и проблема распространения микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности в прошлом году была утверждена постановлением правительства. Организована работа по ее реализации и каждое ведомство отвечает за свое направление. Совет же будет координировать работу ветеринарной и санитарной служб, а также других организаций.
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