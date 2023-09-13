Совет по биобезопасности планируют создать при Совмине. Главные функции новой структуры сегодня обсудили в правительстве. В обновленной Концепции национальной безопасности проблематика биологическая выделена отдельным разделом. Как отметил премьер-министр, актуальность этого вопроса с каждым годом только возрастает. Более того, в последнее десятилетие наблюдается интенсивное распространение ряда опасных инфекционных заболеваний среди людей и животных.

На недавнем совещании у Президента, где в том числе рассматривались и эти вопросы касательно объектов сельского хозяйства, было четко сказано: сфера биобезопасности - исключительно компетенция государства. Именно государство должно принимать все меры, чтобы не допустить негативных проявлений.

Как раз о возможных рисках и тактике дальнейших действий по реагированию на глобальные угрозы и их последствия говорили в Совмине.

Ведь то и дело мы наблюдаем вспышки давно побежденных болезней, нарастает и проблема распространения микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: