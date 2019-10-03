Правоприменительная практика презумпции добросовестности компаний - основной вопрос Совет по развитию предпринимательства

О презумпции добросовестности компаний, предприятий и фирм на рынке Беларуси говорили сегодня на Совете по развитию предпринимательства. Основной вопрос - правоприменительная практика. Ведь прописать каждый случай в законах сложно. Заседание провели в здании Верховного суда, который и выносит окончательный вердикт по возникающим спорам в рамках уголовных дел. Как отметил первый вице-премьер, в Беларуси сделаны серьезные шаги по либерализации бизнеса. Речь идет об отмене 488-го Указа "О лжепредпринимательстве" и уголовных статей относительно экономических нарушений. Самая обсуждаемая тема в бизнес-кругах на сегодня - 33-ая статья Налогового кодекса, где прописана ответственность и основания для доначисления неуплат за прошлые годы.