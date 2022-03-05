Совет Республики: атака на паралимпийцев - за гранью понимания

В своих поступках политики Запада окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности. Совет Республики выступил с официальным заявлением. Коллективный Запад продолжает незаконную, безосновательную политику санкционного давления на Беларусь, откровенно нарушая гуманистические нормы добра, сострадания и справедливости. Под ударом белорусские спортсмены. Их лишают соревнований, возможности выступать под государственным флагом. К сожалению, международный спорт становится инструментом манипуляций и шантажа недобросовестных западных политиков. Такая же ситуация в науке, культуре, образовании и ряде других гуманитарных сфер. Это недопустимо! Призываем западных политиков и парламентариев остановиться и одуматься, прекратить реализовывать безрассудную и антигуманную политику в отношении Беларуси и белорусского народа.