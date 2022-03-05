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Совет Республики Беларуси выступил с официальным заявлением
Коллективный Запад продолжает незаконную, безосновательную политику санкционного давления на Беларусь, откровенно нарушая гуманистические нормы добра, сострадания и справедливости. Совет Республики выступил с официальным заявлением.
В своих поступках политики Запада окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности. Под удар попали белорусские спортсмены. Их лишают соревнований, возможности выступать под государственным флагом. За гранью понимания атака на паралимпийцев, людей мужественных и стойких, которые являются ярким примером преодоления трудностей и победы над собой. Такие действия Международного олимпийского комитета находятся вне рамок гуманизма и подлежат осуждению. С древнейших времен спорт объединял людей, воспитывал порядочность, честность, развивал дух солидарности. Только в честной борьбе рождается надежда на победу. К сожалению, международный спорт становится инструментом манипуляций и шантажа недобросовестных западных политиков.Такая же ситуация в науке, культуре, образовании и ряде других гуманитарных сфер. Ради личных политических дивидендов и материальных благ западные политики готовы уничтожить духовно-нравственные ценности - основы человеческой цивилизации. Это недопустимо! Призываем западных политиков и парламентариев остановиться и одуматься, прекратить реализовывать безрассудную и антигуманную политику в отношении Беларуси и белорусского народа. Взаимоотношения должны строиться исключительно на основе равноправного диалога, доверия и взаимоуважения.
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