Совет Республики Беларуси выступил с официальным заявлением

В своих поступках политики Запада окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности. Под удар попали белорусские спортсмены. Их лишают соревнований, возможности выступать под государственным флагом. За гранью понимания атака на паралимпийцев, людей мужественных и стойких, которые являются ярким примером преодоления трудностей и победы над собой. Такие действия Международного олимпийского комитета находятся вне рамок гуманизма и подлежат осуждению. С древнейших времен спорт объединял людей, воспитывал порядочность, честность, развивал дух солидарности. Только в честной борьбе рождается надежда на победу. К сожалению, международный спорт становится инструментом манипуляций и шантажа недобросовестных западных политиков.Такая же ситуация в науке, культуре, образовании и ряде других гуманитарных сфер. Ради личных политических дивидендов и материальных благ западные политики готовы уничтожить духовно-нравственные ценности - основы человеческой цивилизации. Это недопустимо! Призываем западных политиков и парламентариев остановиться и одуматься, прекратить реализовывать безрассудную и антигуманную политику в отношении Беларуси и белорусского народа. Взаимоотношения должны строиться исключительно на основе равноправного диалога, доверия и взаимоуважения.