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Совет Республики: белорусский народ сам разберется с вопросами внутренней жизни своей страны
Сегодня президиум Совета Республики на заседании рассмотрел вопрос о резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси от 17 сентября и принял соответствующее заявление.
Заявление Совета Республики
"Президиум Совета Республики отмечает тенденциозный политизированный характер резолюции Европейского парламента по ситуации в Беларуси, которая представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела страны. В резолюции бездоказательно отрицается очевидное: убедительная победа на выборах действующего президента Беларуси, подтвержденная многочисленными национальными и международными наблюдателями, предпринимается попытка выдать меньшинство за большинство, неправомерно поддерживаются неконституционные действия и структуры. Резолюция наполнена многочисленными лживыми утверждениями и оценками, дезинформацией и неприкрытыми угрозами"
.
Белорусские парламентарии отмечают, что Евросоюз вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран - падением экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии коронавируса, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами - пытается внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Беларуси.
"Подчеркиваем, что белорусский народ самостоятельно разберется со всеми вопросами внутренней жизни своей страны, продолжит работать над эволюционным развитием экономики, политической системы, социальной и гуманитарной сфер. Мы готовы расширять взаимодействие с нашими европейскими партнерами, включая парламентариев, но будем это делать на равной и взаимоуважительной основе".
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