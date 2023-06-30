Совет Республики одобрил законопроект о народном ополчении

Сенаторы на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "О народном ополчении", сообщает БЕЛТА.

Документ направлен на установление правовых основ реализации гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории страны, права на добровольное участие в обеспечении военного положения на территории Беларуси.

Законопроект сенаторам представил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.

В проекте закона определяются термины "народное ополчение", "отряд народного ополчения" и "доброволец народного ополчения", а также общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, ограничения при зачислении в него граждан, порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации его отрядов, выполнения ими задач.





"За основу был взят современный опыт создания добровольческих формирований территориальных общин Украины 2022 года. Рассматриваемые подразделения создавались из числа граждан, преимущественно добровольцев, как правило, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, для решения первостепенных задач в местах, не предусматривающих действия войск, под руководством органов внутренних дел или местного управления. Такой же подход заложен и в законопроекте", - отметил Виктор Гулевич.

Проектом закона определяется, что формирование народного ополчения будет осуществляться на основании указа Президента, подчеркнул начальник Генштаба. "Отряды народного ополчения могут создаваться в городах, поселках городского типа и сельских советах одновременно с формированием в административном районе территориальных войск", - дополнил Виктор Гулевич.