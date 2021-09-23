Совет Республики провел единый день приема граждан в Брестской области

Сегодня в Березе выездное расширенное заседание президиума Совета Республики. В центре внимания - обращения, которые поступили во время личных приемов граждан, сенаторы накануне провели их в регионах. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова личный прием граждан вела в Ляховичах, сенаторы - в Каменце, Ивацевичах, Ганцевичах, Лунинце и Бресте. В Кобринском районе в вопросах жителей разбирался Виктор Лискович. Производство медицинских масок, взаимоотношения между частным бизнесом и властью, создание безбарьерной среды - далеко не полный круг актуальных проблем.