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Совет Республики провел единый день приема граждан в Брестской области
Сегодня в Березе выездное расширенное заседание президиума Совета Республики. В центре внимания - обращения, которые поступили во время личных приемов граждан, сенаторы накануне провели их в регионах. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова личный прием граждан вела в Ляховичах, сенаторы - в Каменце, Ивацевичах, Ганцевичах, Лунинце и Бресте. В Кобринском районе в вопросах жителей разбирался Виктор Лискович. Производство медицинских масок, взаимоотношения между частным бизнесом и властью, создание безбарьерной среды - далеко не полный круг актуальных проблем.
Жители Брестской области стали чаще обращаться в Совет Республики
Подобное общение с жителями регионов - возможность услышать, что волнует людей на местах. Вопросов немало. К тому же, в этом году из Брестской области в Совет Республики поступило больше обращений, нежели в прошлом.
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