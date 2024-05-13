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Советник главы ДНР: Демилитаризация и денацификация - это единственное, что может прекратить вооруженный конфликт
Демилитаризация и денацификация - это единственное, что можетпрекратить вооруженный конфликт. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявила советник главы ДНР Елена Никитина. В 2014 году она самаоказалась в эпицентре событий в Донбассе, в 2014-2015 годах возглавляла Министерство информации Донецкой Народной Республики.
По ее словам, сейчас нельзя просто так сказать: на этой линии фронта останавливаемся и все, потому что даже малейший клочок земли, который останется, все равно будут использовать как провокацию против России. Коллективный Запад для этого все создал и для этого все финансировал. И теперь, когда они уже фактически ресурсами Украины, людьми Украины, солдатами Украины ведут эту всю войну, они, конечно, не остановятся.
Елена Никитина сказала, что она пошагово видела уровень провокаций, приемы информационной войны, весь цинизм противника и понимали, с кем имеет дело.
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В 2014 году были подписаны Минские соглашения. "И мы понимали: о чем с ними (украинской стороной - прим. Ред) не договоришься, они либо отказываются от своих слов, либо рассказывают, что по какой-то причине не могут выполнить или еще что-то. И никогда не хотели фиксировать это на бумаге, - пояснила Елена Никитина. - То есть это противник, с которым ни о чем нельзя договориться".
Ложь, по ее словам, только на короткой дистанции может победить, но на длинной - всегда только правда. Поэтому надо говорить правду, она все равно себя проявит, потому что по-другому не может быть, так устроена жизнь, подытожила советник главы ДНР.
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