Советская армия после Великой Отечественной войны в рубрике "По форме"

Развитие Советской армии уже в первые послевоенные победные годы шло стремительными темпами. Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне. Бывшие союзники отныне нацелены на сдерживание и ослабление Москвы.

Историки заявляют, что именно с этих слов о железном занавесе в марте 1946 года зародился современный Запад с его американским глобальным присутствием, НАТО и политикой сдерживания.

Советский Союз вынужден участвовать в гонке вооружений, и Красная армия становится только сильнее. Анна Чиж-Литаш с авторской рубрикой "По форме" о мирном щите СССР и уроках истории.

Разбитые гарнизоны, сожженные города. 26,6 миллиона погибших военнослужащих и гражданского населения. И долгожданная победа! Великая Отечественная война окончена. 10 июля 1945 года из Берлина в Советский Союз отправился первый поезд с демобилизованными бойцами Красной армии. А кому предстояло еще служить, возвращались в места постоянной дислокации. В Белорусский военный округ эшелоны прибывали каждый день. Начиналась новая страница летописи Советской армии.

1946 год. Советская армия возрождается как птица Феникс. Восстановление воинских частей, полигонов, активная боевая подготовка, запуск конвейеров с новыми образцами вооружения. Несмотря на горечь потерь и радость от долгожданной победы, военнослужащие продолжают наращивать боевую мощь. Расслабляться некогда: напряженность между бывшими союзниками СССР растет. Фултонская речь Черчилля, произнесенная 5 марта 1946 года, стала началом холодной войны. СССР снова готовится к развитию худшего сценария.





В 1945-1946 годах идет резкое сокращение производства вооружений. Уменьшено изготовление стрелкового оружия и артиллерийского вооружения. Годовое производство орудий и минометов уменьшилось на 100 тысяч. В то же время происходит резкий всплеск развития авиации. В 1946-м в серийное производство запускаются первые советские реактивные самолеты Як-15 и МиГ-9. К началу 50-х в СССР были прочно освоены околозвуковые скорости полета. В феврале 1950 года на серийном истребителе МиГ-17 летчиком-испытателем Иваном Иващенко в пикировании была превышена скорость звука. Началась эра сверхзвуковой авиации. СССР была вынуждена участвовать в гонке вооружений.

Производство нового вооружения происходит на основе опыта боевых действий в Великой Отечественной войне. СССР четко понимает, какая техника ей необходима. В производство уходит танк Т-55 – первый стальной исполин в Советском Союзе, который был оснащен полноценной системой противоатомной защиты. Легендарная БМП – первая боевая серийная машина пехоты в мире. Создаются десятки единиц нового вооружения.

В это же время происходит ребрендинг системы ПВО. Ствольная зенитная артиллерия сменяется зенитно-ракетными комплексами. Появляются специальные полигоны для ракетчиков. В строй Советской армии становятся зенитные ракетные комплексы С-25, С-125, С-75М "Десна", к концу 70-х - С-300, которая и на сегодняшний день состоит на вооружении многих стран, в том числе и Беларуси.

В феврале 1946 года происходит официальное переименование рабоче-крестьянской Красной армии в Советскую. Через месяц наркоматы обороны и Военно-морской флот объединяются в Министерство Вооруженных Сил СССР. Спустя два года после окончания войны Президиумом Верховного Совета СССР утверждается и новый текст присяги. Торжественный формат сохраняется, немного меняется содержание: термин Красная армия там больше не фигурирует.