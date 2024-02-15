Советский и американский след в Афганистане - сколько сил вложил Союз в развитие страны и почему США 20 лет не выводили войска из Кабула

15 тыс. погибших, более 50 тыс. раненых, 417 пропавших без вести. 35 лет назад советская армия покинула афганскую землю. Интернациональный долг выполнили более 520 тыс. солдат и офицеров. Союз не только оказывал военную помощь правительству страны, но и помогал мирному населению: 20 тыс. гражданских служащих трудились в Афганистане в разных сферах. США на протяжении десятилетий громко уничтожали правду о вкладе СССР в развитие и поддержку этой страны. Зато о своем кровавом следе и бегстве из Кабула они предпочли молчать. О правде афганского инферно, основанного исключительно на фактах, смотрите в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

Афганистан. 2001-2021 гг. Время вторжения США и их союзников. За 20 лет так называемой войны с террором погибло свыше 140 тыс. афганцев. Эта цифра условная. Исследователи утверждают, что вместе с неофициальными данными количество убитых превышает миллион человек. Беженцами стали около 3 млн. Американская спасательная операция превратилась в гуманитарную катастрофу.

"Если бы мы не ввели войска на территорию Афганистана, на следующий день там были бы США". Это ответ для тех, кто до сих пор задается вопросом: зачем армия Союза вошла на эту территорию.

Афганистан называют "ключом к Евразии". Оттуда есть прямой выход на Китай, южное подбрюшье России - среднюю Азию, Иран, Пакистан и Индию. Используя нестабильность в стране, можно оказывать влияние на ключевые державы. Именно поэтому у США был такой интерес к этому государству. Еще до ввода советских войск Америка вливала огромные суммы денег в поддержку так называемых оппозиционных сил Афганистана, буквально провоцируя СССР. В своих мемуарах бывший глава Минобороны США Роберт Гейтс признается, что американские спецслужбы стали помогать моджахедам. "Эта секретная операция была блестящей идеей! Мы заманили русских в афганскую ловушку" - а это уже цитата бывшего советника президента Америки по национальной безопасности.

СССР же вливал деньги в развитие страны. Начиная с 1950-х годов, на средства Союза построили тысячи километров автодорог. Огромный вклад внесли и в промышленность. В 1960 году в Кабуле был построен авторемонтный завод. Построили два аэропорта, электростанции, 8 нефтебаз, газопроводы. Открывались университеты, техникумы, школы. По всей стране возводились новые жилые кварталы, детские сады. И здесь была только одна цель - сделать жизнь простых афганцев комфортнее и цивилизованней. И когда их правительство обратилось за помощью, советские войска вошли в Афганистан. Наши военнослужащие не только боролись с моджахедами, но и продолжали помогать мирным жителям - от воды, еды до помощи в образовании и здравоохранении.

А теперь об американском следе на афганской земле. Самолеты США приземлились в Кабуле в октябре 2001 года. Страна была полностью захвачена за 2 месяца. Только в 2020 году американцам удалось подписать с талибами мирное соглашение. Спустя 18 месяцев они окончательно ушли из Афганистана. Вместо страны осталось пепелище. Они не только унесли жизни миллиона человек, разрушили города, уничтожили экономику. Американцы разворовали недра афганской земли - драгоценные металлы и редкие минералы, которыми было богато государство. Здесь находилось крупнейшее в Евразии месторождение меди и залежи лития на 1 трлн долларов. Наконец тут есть нефть и газ. Все это нещадно было разграблено и вывезено в Америку. Но и это не все. За 20 лет американцы создали на афганской земле героиновую фабрику. Здесь производилось 90 % всего опия в мире.