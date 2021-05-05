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Советский район столицы попал на Республиканскую доску Почета
Один из лучших - в столице и стране. Советский район столицы, который попал на Республиканскую доску Почета, сегодня принимал награды и от мэра Минска. Хорошие результаты в социально-экономическом развитии район демонстрирует уже третий сезон. Так, организациями привлечено свыше 70 миллионов долларов прямых зарубежных инвестиций. Выполнены показатели по экспорту товаров, в том числе в страны ЕС, и услуг в Китай. Предприятия поставляют продукцию в 84 страны мира. За год создано почти 2 с половиной тысячи новых рабочих мест.
Промышленный комплекс Советского района составляют 15 предприятий. Продукция многих из них известна далеко за пределами страны. Приоритетное направление - модернизация производств. Это поможет выпускать конкурентную продукцию и наращивать экспорт.
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