Советский район столицы попал на Республиканскую доску Почета

Один из лучших - в столице и стране. Советский район столицы, который попал на Республиканскую доску Почета, сегодня принимал награды и от мэра Минска. Хорошие результаты в социально-экономическом развитии район демонстрирует уже третий сезон. Так, организациями привлечено свыше 70 миллионов долларов прямых зарубежных инвестиций. Выполнены показатели по экспорту товаров, в том числе в страны ЕС, и услуг в Китай. Предприятия поставляют продукцию в 84 страны мира. За год создано почти 2 с половиной тысячи новых рабочих мест.