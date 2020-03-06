Советы, которые облегчат готовку на кухне

Что делать, когда времени в обрез, а нужно успеть уйму всего: приготовить, помыть и убрать? Конеч-но, воспользоваться нашими проверенными лайфхаками!





Чистим имбирь

Решили почистить корень имбиря, но нож упорно отказывается вам в этом помогать? Воспользуйтесь ложкой! Этот способ облегчит вашу задачу и сэкономит время.

Выдавливаем сок из лимона

Чтобы из лимона или любого другого цитрусового было проще выдавить сок, покатайте его по столу, слегка надавливая ладонью.

Альтернатива щепотке соли

Уменьшить количество соли при приготовлении пищи можно при помощи лимонного сока. Всего не-сколько капель станут прекрасной альтернативой щепотке соли. А еще лимонный сок усиливает вкус еды, делая ее более насыщенной и ароматной.

Храним мороженое

Чтобы мороженое в морозильной камере не превратилось в камень, переложите его в полиэтилено-вый пакет. Это поможет сохранить приятную и естественную мягкость продукта, а также его вкусовые качества.

Нарезаем рассыпчатый хлеб

Нарезать рассыпчатый хлеб без проблем поможет следующий лайфхак - смочите лезвие ножа теплой водой. Этот трюк в разы облегчит усилия, а ломтики хлеба получаются ровные и не крошатся.

Получаем кристально чистые кубики льда

Чтобы кубики льда были чистыми, как слеза, используйте перед заморозкой только кипяченую воду (по желанию можно прокипятить несколько раз).