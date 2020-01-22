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Советы, которые помогут в рекордно короткие сроки приготовить все салаты
Быстрое приготовление салатов - это мастерство, которым должна обладать каждая хозяйка. Вот несколько полезных советов, которые помогут в рекордно короткие сроки приготовитьвсе салаты, начиная от оливье и заканчивая сельдью под шубой.
Если вы смотрели кулинарные передачи, то наверняка обращали внимание, что повара никогда не начинают готовить, если на столе не присутствуют все продукты, необходимые для приготовления блюда. Возьмите эту привычку на вооружение. Вы даже не догадываетесь, сколько тратите времени на постоянное открытие/закрытие холодильника и кухонных шкафчиков.
Сокращаем процессготовки свеклы
Один из самых любимых праздничных салатов, сельдь под шубой, готовится достаточно долго из-за свеклы. Если заранее ее не сварить либо не купить готовую, то вам придется долго ждать готовности. Перед днем рождения это недопустимая роскошь, поэтому рассказываем, как сократить процесс. Здесь есть два варианта. Первый заключается в том, чтобы класть овощ в уже кипящую воду - так он сварится примерно за час. А вторым способом любят пользоваться профессиональные повара. Сначала они варят свеклу в кипящей воде 30 минут, затем сливают воду и отправляют корнеплод под струю ледяной воды на четверть часа. За счет резкого температурного перепада корнеплод быстрее дойдет до готовности.
Убираем горечь лука
Лук - довольно коварный овощ. Мало того что он доводит до слез, так еще и портит своей горечью вкус салатов. Причем абсолютно неважно, насколько мелко вы его режете. Чтобы убрать горечь, положите порезанный овощ в дуршлаг и обдайте кипятком. Горячая вода сделает вкус лука более мягким.
Удобная нарезка
Что касается процесса нарезки, то и здесь есть одна хитрость. Чтобы лук не "убегал" от вас и прочно удерживался в руках, оставьте во время его чистки хвостики (со стороны перьев). Таким образом дело пойдет гораздо быстрее. В конце просто выбросьте их.
Взяв эти лайфхаки себе на заметку, готовка превратится в приятное времяпрепровождение. Приятного аппетита!
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