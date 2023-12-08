Советы пешеходам: как правильно ходить и падать в гололед, чтобы уберечься от ушибов и переломов

Зима… Волшебное время года. Но ведь именно зимой резко возрастает вероятность травматизма.

Гололед, ранее наступление темноты или неправильно подобранная обувь - все это может сыграть с вами злую шутку. И взрослые, и дети знают, что ходить по улице в гололед может быть очень опасно. Поскользнувшись и неудачно упав, можно получить травму, перелом или даже сотрясение мозга.

О том, какие травмы преобладают в зимний сезон и как правильно вести себя в период гололеда, рассказали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Специалисты центра отметили, что в зимний период преобладают ушибы и переломы костей, вывихи. Пострадавшие преимущественно находятся в трудоспособном возрасте (около 80%). Дети до 18 лет составляют 2%, а лица старше 60 лет - около 8%.

Основной причиной травм зимой является банальная спешка. Второпях многие не замечают льда, припорошенного снегом, из-за чего происходят падения и случаются травмы. Переломы конечностей возникают из-за того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела. Аналогично неловко выставленная нога ломается в области голени. У женщин этому способствует также ношение обуви на высоком каблуке. В ней легко споткнуться и упасть.

Потенциально травмоопасные места в период гололеда:

ступеньки подъездов;

ступеньки подземных переходов;

остановки общественного транспорта;

горки, в том числе детские.

Специалисты также рассказали о простых правилах, соблюдая которые, шансы стать жертвой гололеда становятся минимальными.

Правильно выбирайте обувь

Она должна надежно фиксировать лодыжки, чтобы избежать вывиха. Выбирайте ботинки с широкой и устойчивой подошвой, с ребристой или шипованной поверхностью. Женщинам не стоит носить обувь на каблуках.

Подойдите ответственно к выбору одежды. Она не должна сковывать движения и затруднять обзор. Лучше всего, если куртка будет без огромного капюшона или высокого ворота.

Следите за прогнозом погоды, чтобы быть готовым к непогоде заранее

Это позволит заблаговременно подготовить подходящую одежду и обувь. Образование гололеда особенно вероятно при температуре воздуха от 0 до -3°С.

Как правильно передвигаться в гололед

Во-первых, не торопитесь. Если вы часто опаздываете, то постарайтесь рассчитать свой маршрут так, чтобы выйти пораньше. Во-вторых, старайтесь ходить в тех местах, где можно за что-то схватиться, если нужно будет удержаться на ногах (поручни, деревья). В-третьих, шаги должны быть мелкими и частыми.

Никогда не держите руки в карманах в гололед!

Запомните еще одно важное правило: никогда не держите в гололед руки в карманах. Падение в этом случае грозит серьезными травмами. Чуть разведите руки в стороны и балансируйте.

Что если вы соблюли все правила предосторожности, но в какой-то момент все же поскользнулись и понимаете, что падения не избежать? Главное - не паникуйте! На этот случай предлагаем вам научиться падать правильно.

Как правильно падать

Если вы чувствуете, что падаете, необходимо по возможности присесть либо опуститься как можно ниже. Это снизит кинетическую энергию удара. Не нужно пытаться "упасть красиво". Постарайтесь максимально сгруппироваться, а падать желательно на бок. При падении нельзя выставлять руки или ноги, потому что любая такая конечность принимает на себя в этом случае всю силу удара и может быть травмирована.

Необходимо максимально избегать падения на спину, ударов затылком. При падении старайтесь спасать себя, а не вещи. Если падаете на спину - очень важно прижать подбородок к груди, это снизит вероятность черепно-мозговой травмы.